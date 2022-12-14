القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى في القاهرة اليوم بمدير العلاقات الدولية بوزارة السياحة سلطان المسلم، وذلك على هامش الدورة الـ (25) لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد بمقر جامعة الدول العربية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عددٍ من المبادرات السياحية من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي، وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر للتحول الرقمي خالد بن فهد الثنيان، ومستشار العلاقات الدولية بوزارة السياحة عبد العزيز بن صالح الغريّب، ومستشار رئيس الهيئة أيمن إبراهيم الإبراهيم، بينما حضر من الجانب المصري نائبة وزير السياحة لشؤون السياحة غادة شلبي، ومساعدة الوزير للشؤون الفنية يمنى البحار.// انتهى //13:02ت م0046