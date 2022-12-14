بريدة 20 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 14 ديسمبر2022 م واسأجرى أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة عملية جراحية دقيقة ونوعية لطفلة تبلغ من العمر عامين كانت تعاني من تقيؤات دموية منذ عدة أشهر.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الطفلة جرى تحويلها من قبل الطبيب المختص في عيادة الجهاز الهضمي بالمستشفى إلى قسم العمليات بعد إجراء تنظير للمعدة ، أظهر وجود حالة نزيف لديها ، وضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل لها لإيقاف النزيف.وبين التجمع أنه عند العمل الجراحي الذي استغرق ساعتين، تبين وجود قرحة نازفة على الجدار الخلفي للمعدة، فتم استئصالها مع خياطة جدار المعدة، وتحسنت حالة الطفلة بشكل ملحوظ بعد إجراء العملية وخروجها من المستشفى ولله الحمد دون متاعب صحية.من جانبه أفاد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أن عدد العمليات الجراحية التي أجراها حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م بلغت 5173 عملية جراحية، منها 1132 عملية جراحية للأطفال، في حين كانت عمليات النساء والولادة 4041 عملية.// انتهى //13:17ت م0050