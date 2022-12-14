جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، في العاصمة الجزائرية اليوم، بمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجمهورية الجزائرية الدكتور يوسف بلمهدي.وأشاد الوزير الجزائري خلال اللقاء، بجهود الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي المتواصلة في سبيل نشر قيم الإسلام النبيلة وشريعته الغرّاء التي تدعو إلى تعزيز وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح والوسطية والتآخي بين الشعوب والأديان، معرباً عن اعتزاز وفخر دولة الجزائر وجميع الدول الأعضاء بالمنظمة بما يقوم به المجمع من جهود حثيثة لنشر صحيح الدين وجمع شمل الأمة وتوحيد كلمتها وإعلاء شأن الإسلام والمسلمين في العالم.من جهته أكد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، استعداد المجمع لعقد شراكة إستراتيجية نموذجية في مجال نشر منهج الوسطية والاعتدال والعيش المشترك، فضلاً عن التعاون على التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات العلمية حول مختلف القضايا والمسائل التي تهم المسلمين، معرباً عن تطلع المجمّع إلى توقيع اتفاقية تعاون بغية الاستفادة القصوى من الأطر العلمية والفكرية والبحثية التي تعج بها الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية العتيدة داخل الجزائر.// انتهى //14:17ت م0066