الدمام 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظّم تعليم المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات ملتقى "تطوعك حياة" والمعرض المصاحب، بحضور ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات في المنطقة، وذلك بمقر إدارة التعليم بالدمام.ويهدف الملتقى إلى إبراز وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي الذي يعكس إبراز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.وتناول الملتقى موضوعات عدّة ومبادرات في العمل التطوعي، إضافةً إلى عرض تجارب النجاح في هذا المجال وأثرها الملموس على أرض الواقع، ونماذج للأعمال التطوعية الاحترافية، وأثر التطوع في تطوير مهارات السلوك.// انتهى //14:19ت م0067