الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض حفل تخريج 58 متدرباً ومتدربة على مستوى (وكلاء مساعدين، مديري عموم)، من برنامج القيادات (HRSD Elite).وقدّم المهندس أحمد الراجحي في كلمته خلال المناسبة التهنئة لزملائه وزميلاته من الخريجين في البرنامج التدريبي، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتطوير مستوى أداء القيادات للمستقبل، وتنمية قدراتهم المهنية والقيادية”.وأشار معالي الوزير إلى أن عملية التطوير والتدريب مستمرة لجميع منسوبي الوزارة، موضحاً أن قياس الأثر لمثل هذه البرامج في أن يكون الأداء ملموساً في التطوير، ومستداماً في تحقيق أهداف ومشاريع الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية في كافة القطاعات التي تشرف عليها.يذكر أن برنامج القيادات (HRSD Elite) تم بالتعاون مع معهد Harvard Business School، حيث يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز مستوى المهارات القيادية، وتحقيق كفاءة الإنتاج والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية والتطوير الإداري.حضر الحفل معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومعالي مساعد الوزير لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر، وعدد من وكلاء الوزارة والمتخرجين.// انتهى //14:19ت م0068