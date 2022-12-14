جيزان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم،معالي وزير التعليم المهندس يوسف بن عبدالله البنيان.وبحث سموه مع معالي وزير التعليم خطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة في المنطقة بشقيه الجامعي والعام.ونوّه سمو الأمير محمد بن ناصر بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتعليم بمؤسساته التعليمية كافة، للرقي بالعمل وضمان جودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، مشيداً بجهود الوزارة لدعم المنطقة بالمشروعات النوعية التي تستهدف التعليم الجامعي والعام، وتسهم في تطوير البيئة التعليمية للوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص من خلال دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة.من جهته أعرب المهندس البنيان عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ودعمه المستمر لجهود الوزارة في المنطقة بما يحقق تحسين الأداء التعليمي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.حضر الاستقبال معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير عام التعليم بجازان ملهي عقدي، ومدير تعليم محافظة صبيا عثمان مسملي.// انتهى //14:21ت م0069