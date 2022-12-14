الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستنطلق غدًا منافسات بطولة قفز السعودية في أسبوعها الثاني في منافسات النجمة الواحدة " CSI1" وفئة الخمس نجوم "CSI5"، والتي يشارك فيها 128 فارسًا وفارسة و187 جوادًا، إذ سيشارك 88 فارسًا وفارسة و122 جوادًا في أشواط النجمة الواحدة و40 فارسًا وفارسة و65 جوادًا في أشواط الخمسة نجوم.وستبدأ منافسات الأسبوع الثاني من خلال إقامة 12 شوطًا تتضمن ستة أشواط لفئة النجمة الواحدة وستة أشواط أخرى لمنافسات الخمس نجوم، كما سيتضمن اليوم الأول شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115 سم و 125 سم، إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 145/140 سم و 150 سم، وفي اليوم الثاني شوط فئة الخمس نجوم بارتفاع 155 سم وهو شوط تأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز كما ستختتم البطولة في الـ 17 من ديسمبر من خلال إقامة شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.وتختتم بطولات قفز السعودية 17 ديسمبر من خلال إقامتي شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120 سم و 130 سم إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 150 سم وشوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.// انتهى //14:24ت م0071