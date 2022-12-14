اقتصادي / اتفاقية تعاون بين غرفتي عنيزة والمجمعة لتعزيز المجالات الفنية والإدارية بينهما
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
عنيزة 20 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 14 ديسمبر2022 م واس
أبرمت الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة والغرفة التجارية بمحافظة المجمعة أمس ، اتفاقية تعاون بينهما لتعزيز المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات ، في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عدد من البرامج واللقاءات المشتركة ، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال ، وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال ،وتعزيز مجالات التعاون بما يُمكن الغرفتين من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة في كل غرفة.
ووقع المذكرة من جانب غرفة عنيزة رئيس مجلس الإدارة نزارالحركان ، ومن جانب غرفة المجمعة رئيس مجلس الإدارة طارق الحيدري.
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14:25ت م
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