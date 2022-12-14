عنيزة 20 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 14 ديسمبر2022 م واسأبرمت الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة والغرفة التجارية بمحافظة المجمعة أمس ، اتفاقية تعاون بينهما لتعزيز المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات ، في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين.وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عدد من البرامج واللقاءات المشتركة ، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال ، وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال ،وتعزيز مجالات التعاون بما يُمكن الغرفتين من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة في كل غرفة.ووقع المذكرة من جانب غرفة عنيزة رئيس مجلس الإدارة نزارالحركان ، ومن جانب غرفة المجمعة رئيس مجلس الإدارة طارق الحيدري.// انتهى //14:25ت م0072