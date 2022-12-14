الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسعقدت اللجنة الوطنية للتغذية اجتماعها الثاني في دورتها الثانية اليوم، برئاسة معالي رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للتغذية الدكتور ماجد بن مقبل الخلف وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض.واستعرضت الأمانة العامة للجنة خلال الاجتماع تقرير الأداء الإستراتيجي لمشاريع وأعمال اللجنة للربع الرابع من العام الحالي 2022م، كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإنجازات كان من أبرزها عرض نتائج دراسة معرفة استهلاك منتجات الكافيين بين الأفراد في المملكة، ونتائج دراسة تقييم العوامل التي تؤثر على الالتزام بالنظام الغذائي الخالي من الجلوتين لمرضى السيلياك في المملكة، إضافةً إلى مراجعة المسوحات التغذوية الوطنية والدولية لتطوير الخطة الوطنية للمسوحات التغذوية بالمملكة.يذكر أنّ اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي، وذلك بتقديم توصياتها والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (144) بتاريخ 5 /3/ 1440 هـ، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من جهات حكومية واستشاريين في مجال التغذية إضافةً إلى ممثلين من القطاع الخاص، يعملون على تقديم التوصيات والآراء العلمية في مجال التغذية بهدف تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.// انتهى //14:26ت م0074