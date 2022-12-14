جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمقر المركز في جدة اليوم، لقاءً علمياً تحت عنوان "الجودة والتميز المؤسسي في الالتزام البيئي الطريق لتحقيق رؤية 2030"، للارتقاء بالجودة والتميز المؤسسي في مجال الالتزام البيئي.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري، أنّ اللقاء العلمي تضمن 3 محاضرات لعدد من قادة الجودة وخبراء التميز التشغيلي في المملكة، مضيفاً أنّ الحرص على إقامة هذا اللقاء يأتي امتداداً لعمل المركز الدؤوب على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، مبيناً أنّ الجودة تشكل اليوم ركيزة لا غنى عنها في زمن الرؤية، وذلك لرفع الكفاءة وتحقيق التميز.من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري، محاضرة بعنوان "مقدمة عن الجودة والتميز المؤسسي في ظل رؤية 2030"، بين خلالها أنّ نقطة الانطلاقة نحو الجودة تبدأ بتعزيز الوعي وثقافة الجودة، مؤكدًا أنّ المملكة اليوم تنافس وبقوة في مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر الإبداع العالمي ومؤشر السعادة العالمي، كما أنّ رؤية المملكة تتمحور حول الجودة وتحقيق التميز، لاسيما أنها تمثل شغف وطموح المملكة إلى العالمية.من جهته ألقى مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة المهندس خالد الزهراني، محاضرة بعنوان "نظرة عامة عن الإستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة"، أكد فيها أنّ الغرض من الإستراتيجية دعم وتمكين تحقيق البرامج الطموحة والأهداف المستقبلية تماشياً مع "رؤية المملكة 2030، لاسيما أنّ الإستراتيجية هي المحفزة والممكنة والمساهمة في تحقيق النتائج المرغوبة والمساعدة في تحقيق الغاية الوطنية ، كما تسعى الإستراتيجية أن تتبوأ المملكة المكانة التي تليق بها بين دول العالم.بدورها، قدمت المدير التنفيذي للإستراتيجية والتميز التشغيلي نادية العامودي، محاضرة بعنوان "إستراتيجية المركز في تطبيق الجودة والتميز التشغيلي"، تناولت خلالها آلية ومراحل تنفيذ العمل الإستراتيجي بالمركز في مقره الرئيسي بالرياض وعبر كافة فروعه المنتشرة على امتداد الوطن، لافتة إلى الدور الكبير والهام للعنصر البشري السعودي الشاب، ودوره في تحقيق هذه الإستراتيجيات على أرض الواقع وبأعلى مستويات الجودة والتميز، وبما يحقق رؤية 2030.//انتهى//14:46ت م0079