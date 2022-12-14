عام / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق حزمةً من المشاريع الإلكترونيّة الأكاديميّة
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
الدمام 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
أطلق معالي رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم حزمة من المشاريع الالكترونية لعمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بلغت 9 مشاريع ، كما دشن معرض مشاريع العمادة ، بحضور عدد من المسؤولين وعمداء الكليات والعمادات وأعضاء هيئة التدريس .
وأكد الدكتور الربيش بأن حزمة المشاريع التي اطلقت جاءت لتؤكد حرص الجامعة على مواكبة التقدم والتطور التقني الذي يشهده العالم ، وأن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لدعم وتطوير هذه المشاريع مستقبلا وهذا يساهم في استمرار العملية الالكترونية والنظام الرقمي بشكل عام .
من جهتها بينت عميدة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير بأن المشاريع التي أطلقها رئيس الجامعة بلغت 9 مشاريع وهي مشروع تطوير المقررات العامة ، و مشروع تطوير المقررات الالكترونية التفاعلية بكليات الجامعة ( مشروع تطوير برامج الدبلوم ) ، و الدليل الاسترشادي الموحد لكفايات التعليم الالكتروني للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بجامعات مجلس التعاون الخليجي ، و مشروع نظام تطوير المقررات (نسق ) ، و مشروع منصة بُعد (منصة ذكاء بيانات التعليم الالكتروني ) ،ومنصات التعليم التخصصية الرقمية، و نظام حجز القاعات ، و نظام اصدار الشهادات .
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16:05ت م
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