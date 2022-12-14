الدمام 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأطلق معالي رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم حزمة من المشاريع الالكترونية لعمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بلغت 9 مشاريع ، كما دشن معرض مشاريع العمادة ، بحضور عدد من المسؤولين وعمداء الكليات والعمادات وأعضاء هيئة التدريس .وأكد الدكتور الربيش بأن حزمة المشاريع التي اطلقت جاءت لتؤكد حرص الجامعة على مواكبة التقدم والتطور التقني الذي يشهده العالم ، وأن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لدعم وتطوير هذه المشاريع مستقبلا وهذا يساهم في استمرار العملية الالكترونية والنظام الرقمي بشكل عام .من جهتها بينت عميدة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير بأن المشاريع التي أطلقها رئيس الجامعة بلغت 9 مشاريع وهي مشروع تطوير المقررات العامة ، و مشروع تطوير المقررات الالكترونية التفاعلية بكليات الجامعة ( مشروع تطوير برامج الدبلوم ) ، و الدليل الاسترشادي الموحد لكفايات التعليم الالكتروني للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بجامعات مجلس التعاون الخليجي ، و مشروع نظام تطوير المقررات (نسق ) ، و مشروع منصة بُعد (منصة ذكاء بيانات التعليم الالكتروني ) ،ومنصات التعليم التخصصية الرقمية، و نظام حجز القاعات ، و نظام اصدار الشهادات .// انتهى //16:05ت م0117