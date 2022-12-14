الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسعقد المركز الوطني للتنافسية اليوم عن بعد ورشة عمل "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات"، بالتعاون مع وزارة التجارة، بمشاركة أكثر من 100 ممثل للجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع الأعمال, وحضور وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم.وناقشت الورشة, الأحكام اللازمة والتفصيلية لتنفيذ أحكام نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه ويضمن فاعلية تطبيق أحكامه, كما تناولت مواد مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات" ـ المطروح حالياً عبر منصة "استطلاع" بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها ـ تفصيلاً يبدأ بالأحكام العامة، ثم بيان بإجراءات التأسيس وحصص الشركاء، والإدارة، إلى جانب تفصيل خاص بكل شكل من أشكال الشركات، التي حددتها اللائحة بالشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة غير الربحية، الشركة المهنية.وتضّمن المشروع آليات تحول الشركات واندماجها وتقسيمها، وتصفيتها، إلى جانب وضع العديد من الضوابط التي تنظم الشركات ومنها: مجلس الإدارة، جمعيات المساهمين، شراء الشركة لأسهمها، ضوابط رهن الأسهم، بيع الأسهم في المزاد العلني، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وضوابط إصدار الأسهم وتحويلها.يشار إلى أن منصة استطلاع تعمل على استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، مما يسهم في توفير بيئة تنافسية جاذبة ومستقرة، إلى جانب تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية ، ونشر ثقافة الاستطلاع لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030م.// انتهى //16:05ت م0118