الخرطوم 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظمت منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان وشركاء الإحصاء الوطني اليوم، ورشة عمل الشركاء الفاعلين لتطوير ملف الهجرة في السودان.وأكد رئيس مكتب المنظمة بالسودان بيتر كوى خلال الورشة أهمية التنسيق والتعاون لضمان تدفق المعلومات لتسهم في وضع السياسات وتطوير خطط واضحة للتعاون الدولي في ملف الهجرة .وأشار إلى أهمية تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تطوير ملف الهجرة في السودان الذي يعد دولة عبور لكثير من المهاجرين للدول الأوربية، كاشفا أن عدد المهاجرين يقدر بأكثر من مليون مهاجر.بدوره، حث مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان علي محمد عباس الشركاء الفاعلين لتوفير بيانات من السجلات الإدارية لتقليل تكلفة إجراء المسوحات الإحصائية المتخصصة، متحدثا عن الهجرة وأثرها على التركيبة الديمغرافية للسكان، التي تمثل إحدى الأضلع الثلاثة للهرم السكاني [المواليد- الوفيات-الهجرة].// انتهى //16:06ت م0119