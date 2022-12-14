القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر13 مليار جنيه ليصل إلى 7ر984 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5ر1% مسجلاً 28ر15378 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 99ر1% ليصل إلى 72ر2882 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 64ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 39ر4247 نقطة.// انتهى //16:07ت م0120