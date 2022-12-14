طرابلس 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسدعا ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع الأطراف بليبيا إلى جعل عام 2023 عام استقرار وسلام.وقال المسؤول الأممي في كلمة بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة، رسميًا، إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة ما بين 2023 و2025 بطرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية، ''لا يمكن لشراكتنا أن تحقق نتائج التنمية، هذه إلا إذا كان هناك سلام واستقرار ونمو اقتصادي في هذا البلد".وحث القادة الليبيين على الاستماع إلى نداء الشعب الليبي لوضع حد للمراحل الانتقالية وبسط الأمن والاستعداد لإجراء الانتخابات، عادا ذلك شرطًا لنجاح الشراكة بين ليبيا والأمم المتحدة.ووصف إطار التعاون الذي أطلقته المنظمة الأممية، خلال حفل أُقيم بحضور ممثلي الحكومة وشركاء التنمية، بأنه أداة رئيسة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تظل الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ومنع العنف وبناء السلام.// انتهى //16:09ت م0121