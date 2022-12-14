الأحساء 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , في المجلس الأسبوعي بمقر المحافظة أمس ، مدير السجون بالمنطقة اللواء عبدالله بن علي النفجان ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء العميد حسن بن هديبان الرشيدي، وعددا من ضباط ومنسوبي الإدارة، بحضور عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية.وخلال اللقاء قدّم العميد الرشيدي إيجازاً عن جهود الإدارة في مجالي التأهيل والإصلاح، وتطبيق شروط أعداد المشمولين بالعفو الملكي ، والبرامج الدينية والصحية والاجتماعية والنفسية والثقافية المنفذة منذ بداية عام 2022، إضافة إلى تمكين الدارسين في مختلف مراحل التعليم العام والجامعة، وفي المجال المهني والفني.// انتهى //16:10ت م0122