الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اليوم، بمدينة الرياض أربع اتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع عددٍ من منشآت التدريب.ووقع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد الخيري، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لأربع منشآت تدريبية وهي: (الأكاديمية المالية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، والمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول).جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز "مسار" لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب في المنطقة الوسطى، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي وبحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وغرفة الرياض، وعدد من المنشآت التدريبية.وجاء الاعتماد بعد استيفاء المنشآت لمتطلبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي المشروط الذي تقدمه الهيئة، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي تستوفي شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم بعد ذلك متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري خلال فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة، وتحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية، ويُعدُّ هذا اللقاء امتداداً للقاءات التي ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز "مسار" بعقدها في جميع مناطق المملكة لاحقًا.// انتهى //16:11ت م0123