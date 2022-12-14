جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الشنيع الذي تعرض له فندق في وسط كابول أمس الأول ، ووُجهت فيه اًصابع الاتهام في التخطيط له وتنسيقه لمجموعة من الإرهابيين.وخلّف الهجوم الإرهابي سقوط عدد من الجرحى من بين نزلاء الفندق المذكور، بمن فيهم خمسة رعايا صينيين بناء على أفادت به وزارة الخارجية الصينيةّ.واستنكرت الأمانة العامة للمنظمة، الهجوم المروع الذي هدف الإرهابيون المخططون والمنفذون له إلى إبقاء أفغانستان وشعبها والأجانب في البلاد في وضع غير آمن ومروع, معربةً عن قلقها البالغ بشأن موجة الهجمات والتفجيرات التي استهدفت مؤخرا مدنيين ومقرات دبلوماسية وهذه المرة فندقا يتواجد به نزلاء أجانب.وجدّدت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها لسلطة الأمر الواقع في كابول لمضاعفة جهودها المبذولة للتصدي للمجموعات الإرهابية في أفغانستان.// انتهى //16:13ت م0124