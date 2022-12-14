نجران 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتب بالإمارة اليوم، مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بالمنطقة مانع بن محمد الغباري يرافقه أعضاء مجلس الجمعية.واطّلع سموه على الخطط المستقبلية للجمعية بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مؤكداً أهمية الفن التشكيلي الذي يعد أحد روافد الازدهار الثقافي لمخاطبة العالم بفنٍ راقٍ نابع من القيم الإسلامية والهوية الوطنية، مقدماً للأعضاء بعض الأفكار والأطروحات التي تعكس ما تتميز به المنطقة تراثياً وتاريخاً.// انتهى //16:15ت م0126