تبوك 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بديوان الإمارة اليوم، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وعددًا من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في المجالات العلمية والثقافية .وهنأ سموه الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة ، مثنياً على جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز، وقال " إننا في هذه البلاد نعيش فترة مزدهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبعزم وإشراف من سمو ولي العهد - حفظهما الله -، وهؤلاء الطلاب والطالبات هم أساس رؤية المملكة 2030", مشيراً إلى أن تفوق هؤلاء الطلاب هو تفوق للمملكة , منوهاً بدور مدارس الملك عبدالعزيز والمستوى العلمي والتميز الذي وصلت إلى المدارس.من جهته أعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن المدارس حققت إضافة المراكز المتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية, العديد من الاتفاقيات والشراكات والإنجازات وتنفيذ مشروعات توسعية لتطوير العملية التعليمية وإعادة تهيئة البنية التحتية للمدارس.وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية من المدير العام للمدارس بهذه المناسبة .// انتهى //16:20ت م0128