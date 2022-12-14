الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي برنامج التوعية البيئية في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي البيئي وغرس القيم الفكرية والسلوكية المتعلقة بالبيئة، والتعريف بالقوات ودورها في المحافظة على البيئة وحمايتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى طلاب التعليم العام.ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، إلى تشجيع طلبة التعليم العام على الإسهام في حملات التشجير والإصحاح البيئي التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومبادراته، من خلال توفير الفرص التطوعية في هذا المجال، وتحفيز الأجيال على ابتكار مبادرات بيئية نوعية.// انتهى //16:21ت م0129