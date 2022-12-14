الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسافتتح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم، مؤتمر تقنية البناء 2022، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض يومي 14 و 15 ديسمبر الجاري، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وأكد البدير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أنه يوجد حاليًا 44 مصنعًا بأساليب البناء الحديث موزعة في مختلف مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويًا، حيث تم دعمها من خلال مبادرة البناء الحديث وتقنياته التي تبنتها الوزارة، بهدف نقل الجهد من موقع الإنشاءات إلى المصنع لتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب والشابات السعوديين، كما تم تمويل 22 مصنعًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 27 ألف وحدة سنويًا للدخول في قطاع التشييد والبناء.وأوضح معاليه أن المبادرة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة إنشاء من 80 إلى 90 مصنعًا خلال السنوات الخمس المقبلة في تقنيات البناء، والتي ستوفر أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في كل سلسلة الإمداد من التصميم إلى التركيب مرورًا بالتصنيع، لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال البناء الحديث عالميًا.وتتضمن أعمال المؤتمر خلال اليومين المقبلين مشاركة أكثر من 60 متحدثًا وخبيرًا يمثلون مؤسسات رائدة على مستوى العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات من بينها ممارسات الصناعة المتغيرة كالتحول الرقمي، والتوائم الرقمية، والبناء الافتراضي، وأساليب البناء الحديثة، والميتافيرس، وطرق إزالة الكربون من البيئة المبنية، ونظام المعلومات الجغرافية، وأتمتة التصميم وغيره، إضافة إلى استعراض عدة تجارب حقيقية منفذة لأكثر من 10 تخصصات رقمية بدايةً من إنترنت الأشياء وصولًا إلى التعلم الآلي وميتافيرس.// انتهى //16:21ت م0130