المدينة المنورة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة حلقات القرآن الكريم عن إقامة دورة عن بعد للرجال والنساء تحت عنوان "القاعدة المدنية" لتعليم القراءة للمبتدئين.وتتميز الدورة التي تعقد لمدة ثلاثة أيام من 25 - 27 جمادى الأول بتطويرالقدرة على القراءة خلال ثلاثة أشهر شاملة لقواعد القراءة, وباليسر والسهولة في تعلم القراءة والتدرج في تعليم القراءة وتقتبس أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية مع أمثلة سهلة وواضحة بمنهج مقرر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وتدعوا الوكالة الراغبين بالتسجيل بالدخول على الرابط https://listen.qm.edu.sa/ وتعبئة البيانات .//انتهى//16:23ت م0131