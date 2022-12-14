عمّان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأعربت الحكومة الأردنية اليوم عن أحر التعازي والمواساة للكونغو وشعبها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تعرضت لها العاصمة كينشاسا، وأسفرت عن وقوع عددٍ كبيرٍ من الوفيات.وأكدت زارة الخارجية الأردنية اليوم، عن تعاطف الأردن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //16:37ت م0138