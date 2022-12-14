الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مواجهتي "الاتحاد والشباب" و "الوحدة والفتح" ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم FIFA قطر 2022.وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023 ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14 من المسابقة.// انتهى //16:58ت م0142