الدوحة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير المالية بدولة قطر علي بن أحمد الكواري، اليوم وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا سيارتو بيتر، الذي يزور الدوحة حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.// انتهى //17:09ت م0147