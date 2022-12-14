الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستدخل الفارسة التايلاندية جاناكا بورن عامها الرابع، وهي تنافس أفضل الفرسان في ميادين قفز الحواجز في السعودية على بطولات فئتي الأربع والخمس نجوم، حيث تؤكد أنها وجدت في الميادين السعودية ما تريده بسبب البنية التحتية وجماليتها وكذلك وجود قائمة فرسان يعدون إضافة ويساهمون في التطور.وتتأهب جاناكا غداً للمشاركة في منافسات الأسبوع الثاني من "قفز السعودية" في الجنادرية، وقالت: "البطولة قوية على ميدان رائع وسط أجواء مميزة، وأنا متحمسة جداً لشوطي الأول فيها".وأضافت الفارسة التايلندية: "بدأت المشاركة في السعودية عام 2019، ويمكنني أن أصف تجربتي في المملكة بأنها رائعة من جميع النواحي، واستمتعت جدًا منذ زيارتي الأولى التي كان الغرض الأول منها قضاء الإجازة هنا".وكشفت الفارسة التايلاندية أن ما جعل السعودية مكانًا مميزًا بالنسبة لها هو شعبها وأصدقاؤها، وقالت "أعدهم عائلتي الثانية، ولم يسبق لي زيارة مدينة غير الرياض، لكنني أنوي زيارة مدينة جدة مستقبلًا".// انتهى //17:13ت م0149