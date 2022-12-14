الجزائر 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 393 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالجزائر.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت 220 مهربًا، وصودر منهم 40 مركبة و 300 مولد كهربائي و222 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.من جهة أخرى اوقفت وحدات من حرس السواحل 173 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 66 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأشارت المصادر نفسها أن وحدات من الجيش قضت على 3 عناصر إرهابية والقبض على 12 آخرين ، إلى جانب مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة.// انتهى //17:45ت م0150