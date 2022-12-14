القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية أهمية وضع خطة تحرك لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الوساطة لحل النزاعات وتحقيق الأمن وبناء السلام.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة اليوم، في افتتاح الجلسة الحوارية حول "مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" التي تنظمها الجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.وأشارت السفيرة أبو غزالة، إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة لبحث سُبل مأسسة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستويين الإقليمي والوطني من أجل الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن، لافتة الانتباه إلى أن تأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، جاء استجابة لتحدي محدودية مشاركة المرأة في الوساطة وحل النزاعات في المنطقة العربية، لتكون منصة إقليمية فعالة للوساطة وبناء الأمن والسلام الإقليمي والدولي.وشددت على حرص الجامعة العربية على انضمام الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في التحالف العالمي للنساء وسيطات السلام، لتتمكن النساء من المشاركة بخبراتهن الخاصة في الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، والتعلم من دروس النساء في الشبكات الإقليمية المختلفة، معربة عن تطلعها إلى خروج هذه الجلسة الحوارية بتوصيات تسهم في مأسسة الشبكة وتفعيل عملها.// انتهى //17:47ت م0151