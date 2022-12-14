سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي رئيس طاجيكستان
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد اليوم رئيس طاجيكستان أمام علي رحمان الذي يزور باكستان حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وطاجيكستان، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة لاسيما التجارة والاقتصاد والاستثمار والاتصال والطاقة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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18:20ت م
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