إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد اليوم رئيس طاجيكستان أمام علي رحمان الذي يزور باكستان حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وطاجيكستان، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة لاسيما التجارة والاقتصاد والاستثمار والاتصال والطاقة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:20ت م0159