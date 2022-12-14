مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسقبضت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية ومواطن لاعتدائهما على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتسليمهما لجهة الاختصاص.وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //18:22ت م0160