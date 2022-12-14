الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستتنافس قرابة 30 شركة كبرى في الاستثمار بشارع الدهناء بالتزامن مع انطلاقة فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات كخيام المبيت والأطعمة وغيرها.وقال أحد المستثمرين: تشهد النسخة الحالية من المهرجان تسابق العديد من الشركات الكبرى التي قدِمت من مناطق مختلفة بالمملكة للاستثمار في المهرجان نظرًا لما يعكسه من قيمة اقتصادية كبيرة, مشيرًا إلى أن الشارع شهد زيادة في المساحة المخصصة للاستثمار حيث بلغت قرابة 4 آلاف متر مربع عن العام السابق وذلك للإقبال المتزايد من الشركات للاستثمار.وأضاف: وفي هذا العام نظم الشارع وفق أرقى المعايير حرصًا على توفير تجربة فريدة للزوار والملاك.// انتهى //18:38ت م0162