الرياض20 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 14 ديسمبر2022 م واساختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار",اليوم ، اللقاء التعريفي الأول لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب بالمملكة.وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى التوجهات الوطنية للتدريب وسوق العمل، والعائد من الاستثمار في الجودة في قطاع التدريب، ودور الاعتماد في رفع الكفاءة التشغيلية لمنشآت التدريب، كما استُعرضت مبادرات الدعم المقدمة من هدف، وأبرز الممارسات المحلية في ضبط جودة التدريب، إلى جانب التعريف بمفاهيم ومرتكزات وإجراءات التقويم والاعتماد.واستهدف اللقاء بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وغرفة الرياض، معاهدَ تدريب القطاع الخاص العليا بالمنطقة الوسطى، التي تقدم تدريبًا منتهيًا بمؤهل، لنشر ثقافة الجودة بقطاع التدريب وتحفيز منشآت تدريب القطاع الخاص بالتقدم للاعتماد.ويُعدُّ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة، كما يهدف إلى ضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الوطنية.// انتهى //18:40ت م0164