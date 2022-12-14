الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستزور معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، المملكة المتحدة حاليًا ، لبحث فرص التعاون مع عدد من الجامعات البريطانية العريقة، وذلك في إطار الشراكة التعليمية بين المملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة.وتهدف الزيارة التي تستمر حتى 16 ديسمبر الجاري إلى تفعيل الشراكات التي سبق الاتفاق عليها بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة في المملكة المتحدة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢م، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والجامعات البريطانية، وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية في استحداث برامج نوعية بشراكات دولية، وفتح برامج دراسات عليا نوعية بشراكات دولية، إلى جانب توفير فرص تدريب نوعية للخريجات للإسهام في رفع مشاركة المرأة في التنمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.ويتضمّن برنامج فريق العمل برئاسة معالي رئيسة الجامعة، زيارة ١٠ جامعات بريطانية؛ لبحث وتفعيل ٦ مجالات رئيسة للتعاون، وهي: التبادل الطلابي، والأساتذة الزائرون، وفروع للجامعات، وتبادل المعرفة، والأبحاث المشتركة، إضافة إلى البرامج الدراسية المشتركة.ويلتقي فريق العمل، (176) عضوًا مبتعثًا، (50) منهم في التخصصات الصحية، كما يزور الفريق، الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى زيارة مقر اتحاد جامعات المملكة المتحدة الدولية UUKI، والذي يضم (140) جامعة بريطانية.كما يتضمن برنامج الزيارة، حضور المباراة الودية بين فريق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفريق جامعة نيوكاسل للطالبات، والتي تُعد المباراة الودية الأولى لفريق جامعي محلي مع فريق جامعي دولي.يُذكر أنّ لدى الجامعة (٨) اتفاقيات موقّعة مع جامعات بريطانية، في حين أنّ هذه الزيارة تأتي ضمن أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في استثمار الشراكات النوعية؛ لبناء مواطنات المستقبل، وتحقيق الريادة العالمية، واستقطاب شراكات من أجل توفير موارد ذاتية للاستثمار دعمًا لتحول الجامعة إلى نظام الجامعات الجديد، وتقديم مخرجات تنافسية بشراكات عالمية ونوعية تخدم توجهات الجامعة الإستراتيجية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رفع تصنيف الجامعة عالميًا.// انتهى //18:53ت م0167