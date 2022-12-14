سياسي / الرئيس المصري يؤكد ثبات موقف بلاده تجاه ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثبات موقف بلاده لصون أمنها المائي من خلال ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، وذلك على هامش زيارته الحالية لواشنطن .
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات قضية سد النهضة.
// انتهى //
19:04ت م
0168