القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثبات موقف بلاده لصون أمنها المائي من خلال ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، وذلك على هامش زيارته الحالية لواشنطن .وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات قضية سد النهضة.// انتهى //19:04ت م0168