الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظّم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق" المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، مبادرةً للاحتفاء بكبار السن، وإدخال السرور على أنفسهم، وذلك بالتعاون مع جمعية كبار السن الأهلية "كبار" اليوم، حيث اطلعوا على عدد من الفعاليات والأنشطة المقامة في المهرجان.وزار الوفد المكون من 21 شخصًا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية، متحف الأسلحة وخيمة البادية، واطلعوا على منافسات مزاين الإبل، وعروض الخيل والصقور.وقال مستشار المسؤولية الاجتماعية عبدالرحمن الجبرين أن مبادرة الاحتفاء بكبار السن تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي ينظمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، وبالتعاون مع الجمعيات والجهات المتخصصة كلٌّ في مجاله.وأضاف : "مبادرات المسؤولية الاجتماعية تحظى برعاية ودعم كبير من الشيخ فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //19:10ت م0169