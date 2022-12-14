جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستضاف مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة اليوم , فعاليات ندوة "غذاؤك عافيتك"؛ بالتعاون مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها؛ بهدف رفع جودة الحياة والوصول إلى مجتمع حيوي يتمتع بالصحة والعافية.وتطرقت الندوة إلى دور الحميات منخفضة النشويات بشكل خاص ونمط الحياة بشكل عام في تعزيز الصحة ومحاربة الأمراض المزمنة بالأدلة والبراهين العلمية وآخر الدراسات لتحسين نمط الحياة؛ من خلال تقنين أكل النشويات والسكريات المكررة حسب وضع الشخص وهدفه، وممارسة النشاط البدني.واستعرضت طرق التعامل الصحيح مع الضغوطات النفسية، وتحسين جودة النوم، والاتجاه إلى الطعام الطبيعي بعيداً عن الأكل المصنع؛ مسلطة الضوء على الجهات ذات العلاقة، والمشاريع الناشئة التي تعتمد على تقديم منتجات وخدمات تناسب متبعي الحميات منخفضة النشويات، وتحقيق أهدافها المنشودة.من جانبه أوضح رئيس الجمعية السعودية للكيمياء السريرية الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالهادي بيما؛ أن مجتمع "قليل الكربوهيدرات" هو نادٍ علمي يعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، وأسس في أكتوبر 2020م؛ أول كيان رسمي في الشرق الأوسط يهتم بالحميات منخفضة النشويات بشكل خاص ونمط الحياة بشكل عام بناءً على الطب المبني على البراهين العلمية.وأشار إلى أن المجتمع يطمح من خلال مستشارين وممارسين مؤهلين من داخل المجال الطبي وخارجه للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠ عبر تحسين ورفع جودة حياة المواطنين.// انتهى //19:11ت م0171