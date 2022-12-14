الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستصدرت منقية "الدجرانات" لمالكها الكويتي سيف المويزري شوط فئة البداوة لون الحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم, نتائج الفائزين في هذا الشوط حيث حصلت على المركز الثاني المنقية "غرنوقات الحمر" لمالكها ظافر السحمة, وحلت في المركز الثالث المنقية "الفاخرات" لمالكها فرح الحربي, وحصل الكويتي مفرح الرشيدي على المركز الرابع, فيما جاء في المركز الخامس فلاح المطيري بالمنقية "العلويات"، وحصلت المنقية "مربكات" لمالكها تركي العتيبي على المركز السادس، وحقق المركز السابع محمد السبيعي بالمنقية "طياحات المليحي"، وجاء في المركز الثامن علي البقمي، وفي المركز التاسع المنقية "الفايقات" لمالكها محمد القحطاني, وجاء في المركز العاشر شويمان الحربي بالمنقية "حمر الجزيرة".// انتهى //19:11ت م0172