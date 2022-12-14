الرباط 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية، أعمال الدورة 11 من المؤتمر الدولي السنوي "الحوارات الأطلسية" حول موضوع "التعاون الدولي في عالم متحور" التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بمشاركة أكثر من 350 من المسؤولين والباحثين والخبراء الدوليين من 60 بلدًا.ويناقش المشاركون في هذه الدورة من خلال 11 ورشة موضوعات مرتبطة بدبلوماسية المناخ، وأوضاع الطاقة، مرورًا بالابتكارات في مجال الزراعة والبنية التحتية والحكامة.ويسعى المؤتمر، منذ انطلاقه في عام 2012، إلى إخراج منطقة جنوب المحيط الأطلسي من عزلتها في النقاش الجيوسياسي العالمي، بغية تسليط الضوء على إمكاناتها، وتعزيز النقاش بين الشمال والجنوب على قدم المساواة.// انتهى //19:46ت م0173