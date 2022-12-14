الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستضافت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، الاجتماع الـ (46) لمديري وقادة الكليات العسكرية بالمملكة، برئاسة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية رئيس لجنة مديري وقادة الكليات العسكرية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الأكاديمي والتدريبي المشترك بين الكليات العسكرية، وبحث وتبادل الخبرات وسبل تطويرها وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب لمواكبة الكليات المتميزة على مستوى العالم في التأهيل والتدريب العسكري وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:56ت م0175