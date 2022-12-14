سياسي / وزيرة الشؤون الخارجية الباكستانية تلتقي وفداً برلمانياً من ليبيا
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
التقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم في إسلام آباد، وفداً برلمانياً من ليبيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.
وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات السياسية والدفاعية والتجارية والموارد البشرية.
وجددت الوزيرة الباكستانية دعم بلادها سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
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20:45ت م
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