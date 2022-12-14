إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم في إسلام آباد، وفداً برلمانياً من ليبيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات السياسية والدفاعية والتجارية والموارد البشرية.وجددت الوزيرة الباكستانية دعم بلادها سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.//انتهى//20:45ت م0177