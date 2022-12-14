جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مركز ريادة الأعمال اليوم، منافسات تحدي كاوست إقنايت "KAUST Ignite" بالشراكة مع المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، وسط تنافس 130 مشاركًا، من خلال عرض أفكارهم وطرح الحلول للتحديات المتعلقة بموضوع هذا العام وهو الشبكات والأنظمة الذكية المستدامة.ويأتي إطلاق التحدي نظراً لأهمية أنظمة الشبكات الذكية المستدامة التي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي تسهم في استقرار الطاقة وتوافرها وكفاءتها، فضلاً عن دعم التقنيات المستقبلية، مثل المنازل الذكية وشبكات الطاقة والمياه المستدامة، والأنظمة الاقتصادية والبيئية.ويُعدُّ تحدي "كاوست إقنايت" منافسة ابتكارية فريدة من نوعها تستهدف الطلبة والمبتكرين ورواد الأعمال؛ حيث استطاع الحدث أن يشكل منصة أفكار شبابية لإلهام الجيل القادم من المبتكرين في الجامعات السعودية لطرح حلول ناجعة لتحديات الصناعة، وتحفيز مهارات حل المشكلات، واستكشاف مواهبهم الإبداعية، إلى جانب الإسهام بتقوية العلاقات مع شركاء الصناعة من خلال حل تحديات الصناعة الفريدة الخاصة بهم وتعزيز الشراكات معهم.من جانبه، أوضح مدير مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتَّان أحمد، أن "كاوست إقنايت" شهد حضور 15 جامعة سعودية، أتيحت لطلابها فرصة مواجهة بعض التحديات في الشبكات الذكية، والتواصل مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن الحلول التي طرحها المشاركون أظهرت مدى الإمكانات المستقبلية للشباب السعودي وإلمامهم الكبير بالموضوعات والتحديات.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشبكات الذكية في المملكة المهندس بندر علاف، أنه بعد رحلة ناجحة من تسع نسخ من المؤتمر الرائد في الصناعة، تمت رعاية حدث أيدياثون؛ لتعزيز الدور في النهوض بقطاع الطاقة والابتكار كجزء من مؤتمر الشبكات الذكية العاشر في المملكة, ومن خلال الشراكة مع مركز ريادة الأعمال في "كاوست" والشركاء في الصناعة.وأضاف أن مثل هذه التظاهرات التي تخص الشبكات والأنظمة الذكية المستدامة تسهم في ربط هؤلاء المبتكرين بالقطاع الخاص للاستفادة من هذه الابتكارات وتحويلها من أفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية تخدم السوق السعودية، وتعمل على تحويل قطاع الطاقة في المملكة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن استضافة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" هذه الأنشطة وبرامج تحدي الأفكار يظهر مدى التزامها الكبير بتطوير الابتكار ورعاية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة، كما أن الجامعة ماضية في تعزيز التقنيات المتقدمة التي تعالج القضايا العالمية الملحة مثل المناخ والغذاء والطاقة، من أجل مستقبل مشرق أكثر استدامة.// انتهى //20:45ت م0178