جيزان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان مساء اليوم، قيادات جامعة جازان، بحضور معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وذلك بالبرج الإداري بالمدينة الجامعية.ورحب معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تعريفًا بالجامعة وكلياتها إضافة إلى عرض أبرز عملياتها في التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة وفقاً لخطتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030م.واطلع معالي وزير التعليم خلال زيارته للمجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية وما يتضمنه من كليات وعمادات وقاعات دراسية وتدريبية.وبين معالي رئيس الجامعة أن المجمع يتسع لأكثر من 12 ألف طالبة، ويضم 5 كليات؛ هي: الهندسة، والعلوم، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والتصميم والعمارة والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 5 عمادات مساندة و 12 إدارة، ومعهدا للغة الإنجليزية، و 184 قاعة دراسية، و 83 معملاً، و 20 قاعة للتدريب وورش العمل ومسرحا يتسع لـ450 شخصا.وشملت زيارة معالي وزير التعليم والوفد المرافق له المستشفى الجامعي داخل المدينة الجامعية حيث استمع لشرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى حاليا من خلال العيادات الخارجية والعيادات الاستشارية التي تشمل أقسام الطب الباطني والجراحة والنساء والتوليد وطب الأطفال والرعاية العاجلة والعلاج الطبيعي والطب التأهيلي والمختبر والصيدلية والأشعة، وسيطلق المستشفى عمليات اليوم الواحد خلال شهرين.// انتهى//20:50ت م0180