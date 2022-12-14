الرباط 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 0.4 %، مسجلاً 11.271,86 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 % ليستقر عند 912,44 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.6 % مسجلاً 845,89 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,28 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 588,92 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:08ت م0181