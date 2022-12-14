مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستنطلق بعد غدٍ، بطولة أندية الغربية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية وتستمر على مدار يومين على مسبح مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة خلال المدة من 16 - 17 ديسمبر الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 330 سباحًا من 17 نادياً، ويقود البطولة تحكيميًا 25 حكمًا.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //21:37ت م0184