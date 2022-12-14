واشنطن 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في واشنطن، الرئيس الناميبي حاج جينجوب، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، ووزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، الذين يمثلون مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC).وناقش الأطراف أهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بشأن التحديات المشتركة في المنطقة وخارجها.// انتهى //21:42ت م0185