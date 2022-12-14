سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أعضاء المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
واشنطن 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في واشنطن، الرئيس الناميبي حاج جينجوب، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، ووزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، الذين يمثلون مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC).
وناقش الأطراف أهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بشأن التحديات المشتركة في المنطقة وخارجها.
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21:42ت م
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