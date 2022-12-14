الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستنطلق غداً بطولة الأندية للغطس لجميع الفئات السنية، وتستمر على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وذلك خلال المدة من 15 - 17 ديسمبر الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 40 لاعباً من ستة أندية هي: الأهلي ، الشباب ، الهلال ، جبة ، الرياض ، الأغر، ويقود البطولة تحكيمياً 7 حكام.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس وصناعة واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.// انتهى //21:51ت م0186