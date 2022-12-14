نيويورك 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسدعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، الجهات المانحة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023م، التي تم إطلاقها لتلبية الاحتياجات العاجلة والحاسمة لـ 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد.وأوضحت لو ندياي - في بيان صحفي اليوم- أن الخطة التي تتطلَّب 1.7 مليار دولار أمريكي، هي نتيجة مشاورات وجهود استمرت لأشهر لإيجاد أفضل طريقة ممكنة لتلبية احتياجات الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والحماية والتعليم وغيرها من الاحتياجات للأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد.وأشارت إلى أن حوالي 15.8 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية؛ ما يمثل أعلى مستوى للاحتياجات خلال عقد من الزمن.// انتهى //22:07ت م0187