الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم "بولندا - السويد 2023"، بعد إقامته معسكراً خارجياً في دولة السويد استمر 13 يوماً.وكان الأخضر قد خاض مواجهتين وديتين خلال المعسكر، كانت الأولى أمام فريق هلسنبورغ السويدي وانتهت بخسارة الأخضر بنتيجة 25-30، بينما كسب المواجهة الثانية أمام فريق ريدبيرج سلايدز السويدي بنتيجة 33-31.وفرض المدرب الدنماركي يان بيتليك، التدريبات طوال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، حيث عمد الجهاز الفني إلى تكثيف العمل على تنفيذ الجمل التكتيكية للجانبين الهجومي والدفاعي، بالإضافة إلى حصص الفيديو ،كما تخلل المعسكر تمارين التقوية والاستشفاء.ومن المقرر منح أفراد الأخضر إجازة لمدة يوم واحد قبل استكمال المرحلة الثانية من التحضيرات، إذ سيدخل المنتخب معسكراً داخلياً خلال المدة من 16 - 26 ديسمبر 2022م، ويتضمنه خوض مواجهة ودية أمام المنتخب البحريني يوم 17 ديسمبر في البحرين.وضمَّت قائمة المنتخب السعودي 20 لاعباً، هم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، جهاد أبو علوة، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، مصطفى الحسن، عبدالله الحماد.// انتهى //22:13ت م0188