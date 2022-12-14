حائل 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسينظِّم موسم حائل 2022، الثلاثاء المقبل، مسابقة موسم حائل للطهي ضمن فعالياته المتنوعة التي يقدمها لزواره في منتزه المغواة.وتعدُّ المسابقة تحدياً خاصاً للطهاة مقسمة على فئتين؛ الأولى مخصصة للمطبخ العالمي، والثانية للمطبخ المحلي، ويقدم خلالها كل طاهٍ طبقاً رئيسياً وطبقَ مقبلات وطبقاً للحلويات، خلال مدة تبلغ ساعتين ونصف.ويشارك في كل تحدٍ ثلاثة متسابقين، يتم بعدها تحديد الفائزين من خلال لجنة تحكيم متخصصة بالطهي، كما يوفر موسم حائل منصةً لكل طاهٍ، مجهزةً بجميع المعدات والمكونات التي يحتاجها الطاهي لدخول التحدي،إذْ سيقدم من خلالها طبقه الرئيسي خلال نحو 45 دقيقة، وسيجري تحديد المتسابقين من خلال فرز المتقدمين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للموسم، واختيار ثلاثة متسابقين لكل مسابقة، حيث يستقبل موسم حائل طلبات التسجيل بداية من غد الخميس.يشار إلى أن موسم حائل يستضيف الخميس والجمعة فعالية (ماسترز أوف ديرت) العالمية للدراجات النارية للمرة الأولى في المملكة، فيما يُحيي النجمان السعوديان عائض وسلطان الدوسري غدًا الخميس حفلاً غنائياً، على مسرح كأس العالم في منتزه المغواة.// انتهى //22:14ت م0189